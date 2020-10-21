Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет от ряда регионов предложений о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда.

Как сообщает правительственный портал, 21 октября он провел селекторное совещание с руководителями областей по распространению COVID-19 в Украине.

Шмыгаль в частности прогнозирует, рост заболеваемости в ближайшие недели во Львовской области. А председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций поручил проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

«Надо уже принимать решения о перепрофилировании больницы. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода», — сказал глава правительства.

Напомним, накануне в Украине были побиты сразу два рекорда по COVID-19 — суточной заболеваемости — 6 719 случаев, и смертности — умер 141 пациент.

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что возбудитель COVID-19 — вирус SARS-Cov-2 останется навсегда и в ближайшие полтора-два года украинцам нужно научиться жить в условиях эпидемии.