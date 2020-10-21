Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет признался, что во времена СССР сотрудничал с КГБ.

Скандальное признание он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Филарет утверждает, что в советское время все священнослужители контактировали с КГБ, ведь без согласия спецслужбы нельзя было тогда назначить ни епископа, ни священника:

«Контакты с КГБ у церкви были постоянные. КГБ управлял церковью – без его согласия нельзя было назначить ни епископа, ни священника. Для того, чтобы поставить епископа, надо было кандидата согласовать с КГБ. А если с ними не согласовать, священнику не дадут регистрацию, без которой он не может служить на парафии».

Филарет добавил, что в таком сотрудничестве нет ничего позорного, ведь он поступал по совести и вынужден был «в таких условиях служить церкви и Богу»:

«Я не боюсь, когда говорят: «Филарет сотрудничал с КГБ». Да, контакты были, но не было ни одного епископа, который бы не имел таких контактов. Эта «сенсация» нужна для того, чтобы принизить Церковь».

Ранее Филарет называл представителей ЛГБТ-сообщества и грешников виновниками прихода COVID-19 в страну.

Также сообщалось о том, что Филарет хочет, чтобы Украина отказалась от нынешнего Томоса об автокефалии поместной православной церкви, а вместо него требовала другой документ в новой редакции.