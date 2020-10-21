Пострадавшие инвесторы ликвидированного банка «Аркада», которые остались без квартир, строительство которых было заморожено, анонсировали новый митинг в Киеве и перекрытие улицы Крещатик.

Подробности сообщаются на странице в Instagram Arkadainvunion.

Так, протестующие требуют встречи с мэром столицы Виталием Кличко, который во время прошлой акции протеста, так и не вышел к людям.

Инвесторы пообещали перекрыть Крещатик, если мэр столицы не выйдет к ним.

Они также требуют, чтобы им гарантировали достройку всех трех ЖК без дополнительных доплат. Митингующие также считают, что об их проблемах могут забыть сразу после местных выборов, которые пройдут 25 октября.План митинга:

09:00 — 10:30 — митинг под Офисом Президента Украины

09:00 — 10:30 движение колонны АвтоМитинг по маршруту: ул. Старонаводницкая — ул. Грушевского — Европейская площадь — ул. Крещатик — ул. Владимирская — ул. Прорезная — ул. Крещатик.

10:45 — 20:00 — митинг под КГГА, обращение к Мэру города Киева, полное повторное перекрытие Крещатика.



Как мы уже рассказывали ранее, Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка «Аркада».

А на прошлой неделе, вкладчики банка «Аркада», который признали банкротом, провели масштабную акцию протеста в центре Киеве — жители столицы перекрывали Крещатик. В итоге был задержан спикер акции Виталий Щербаков.