Термин «аннексированный» является некорректным в отношении временно оккупированного Крыма. Признание украинского полуострова аннексированным означает, что он признается территорией России, следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Такое заявление в ходе международной конференции по водоснабжению Крыма в условиях российской оккупации сделал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Чиновник подчеркнул, Россия добивается того, чтобы все начали свыкаться термином «аннексия». Но, по его словам, если говорить, что Крымский полуостров аннексирован, это означает, что он признается территорией Российской Федерации, т.е. Россия не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории:

«То есть граждане, резиденты полуострова, лишаются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды Вооруженных сил страны-оккупанта – это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит – это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало».

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что с начала оккупации Крыма Россия ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры, в частности, переселила на украинский полуостров полмиллиона российских граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев исключил переговоры с Россией по вопросу обеспечения Крыма водой, поэтому проблему решат без «крана» — Украины.

