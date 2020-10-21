По словам ученых, если в организме человека много вредного ацетальдегида, то есть, он выпивает много спиртного, важные кроветворные клетки печени атрофируются и на их месте возникают рубцы, которые зарастают жиром. Кроме этого, употребление алкоголя обезвоживает печень, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ukrhealth. Чтобы защитить клетки печени от уничтожения, в день можно выпивать не более 10 граммов чистого спирта. Данное количество включают в себя две рюмки крепкого алкоголя, или два бокала вина или кружку пива в 500 мл. Сделать печень сильнее помогает кофе. Его употребление способствует активному расщеплению жира вокруг печени, а также обеспечивает ее важным антиоксидантом глутатионом. Другой полезный для печени напиток — это зеленый чай. Японские медики установили: у людей, которые регулярно пьют 4-5 чашек зеленого чая в день, растут показатели здоровья печени, а также уменьшается риск рака этого органа. Несмотря на способность печени самовосстанавливаться после отравлений, инфекций, травм и т.д., этому органу можно сильно навредить не только алкоголем или сигаретами. Большое количество вредной пищи, которую мы в зимнее время едим чаще, а также наш привычный образ жизни негативно влияет на печень. Напомним, что печень является не только главным фильтром организма, но и органом- «фабрикой», производящей жизненно важные клетки.