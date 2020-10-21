В ночь с 31 октября на 1 ноября, на Хэллоуин, не только переодеваются и выпрашивают сладости, а и гадают.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку лучших гаданий.Читайте также: ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ХЭЛЛОУИН

Любовные гадания

Вечером девушка должна тайком выстирать ночную рубашку и повесить сушить в своей комнате, ночью, во сне, должен явиться жених.

Нужно взять яблоко, свечу и зеркало и в полночь есть яблоко перед зеркалом, где должен появиться суженый. Если свеча упадет – гадание прекращают, значит, явились злые духи.

Кстати, на Хэллоуин гадали и молодые люди. Говорят, что если парень проползет под ветвями куста черной смородины, то увидит тень девушки, которая станет его женой.

Бросьте в костер два каштана. Если они сгорят вместе – ваша пара будет в согласии жить до старости, а если врознь – расстанетесь.

Гадания на детей

Возьмите блюдечко с холодной водой и капните туда яичным белком. Сколько капель получится – столько и детей у вас будет.

Гадание на желание

Разрезаете тыкву и считаете семечки, если в правой половинке больше – желание исполнится.

Гадание на деньги

Это скорее ритуал. Чтобы быть богатым, долейте в ванну молока или сливок.

Богатство приносит и кормление молоком или сливками кошек и собак во дворе.

Напомним, ранее мы писали, как сделать тыкву на Хэллоуин.