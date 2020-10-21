Коронавирус Covid-19 передается от человека к человеку в ходе длительного незащищенного контакта. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет The Lancet . Ученые штата Иллинойс провели исследование случае с заболеванием семейной пары коронавируса. Они отследили контакты женщины, которая была в Ухане и заразилась коронавируса Covid-19. Всего контактов было не менее 373 человека, но инфицированная она только своего мужа. «Никаких доказательств дополнительной передачи вируса после наблюдения за близкими контактами пары не обнаружено. Все, кто был под наблюдением и 75 протестированных в результате человек — остались» чистыми «, включая медиков, лечивших пару», — говорится в статье, опубликованной в журнале. Как мы уже рассказывали, в Украине за сутки обнаружили рекордное количество людей с COVID-19 — 6719 случаев. Всего в стране с начала пандемии заболели 315 000 826 человек.