Прогресс от ожидаемой встречи в «нормандском» формате очень маленький, однако представители лидеров четырех стран – Украины, Германии, Франции и России – работают над тем, чтобы она стала возможной. Украина в этом вопрос работает активнее остальных.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Она в частности прокомментировав один из вопросов президента Владимира Зеленского украинцам относительно Будапештского меморандума.

«Президент правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать», – рассказала она.

Дипломат отметила, что в таких переговорах наибольший прогресс делается именно «в коридорах», поэтому то, что участники ТКГ сейчас встречаются только в онлайн-режиме, не помогает. По ее словам, из-за пандемии сейчас это действительно очень сложно, но «все интенсивно над этим работают».

Также посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском, «нормандском» форматах, чтобы война на востоке Украины закончилась. Так она ответила на вопрос о том, как относится к идее возможности расширения круга участников переговоров в «нормандском» формате и пункту опроса о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

«Разговоры о расширении формата всегда были, и я понимаю Украину, которая хочет сделать круг (переговорщиков. – Ред.) как можно шире. Касаемо этого вопроса (из опроса, инициированного президентом Зеленским 25 октября. – Ред.), немного боюсь, что очень много украинцев даже не знают, что такое Будапештский меморандум. Возможно, они все сейчас в «Википедии» посмотрят, чтобы понимать это. Мы будем просто дальше работать, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, закончить эту войну на востоке Украины», – подытожила Фельдгузен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады. Глава государства рассказал о борьбе с COVID-19 и ситуации с оккупированными территориями.

Владимир Зеленский считает, что войну на Донбассе можно закончить за один день, но это зависит от позиции России.