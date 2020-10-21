Приближается праздник Хэллоуина. И, конечно, это дело каждого, отмечать его или нет. Но вот попробовать сделать с детьми симпатичную тыковку стоит!

Об этом сообщает «Народная Правда» со ссылкой на clicow.

Предлагаем несколько простых идей, как превратить обычную тыкву в стильное и интересное украшение дома.