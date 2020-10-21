Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом он рассказал в очередном видео, опубликованном на собственном Youtube — канале.

В видеоинструкции самоспасения при COVID-19 Комаровский подчеркнул, что в мире нет лекарства от него, но помочь облегчить симптомы могут давно известные лекарства.

Он подчеркнул, что при первых симптомах ОРВИ нельзя прекращать принимать лекарства от хронических заболеваний, а некоторые нужно увеличить дозу.

Кроме того, нужно иметь в аптечке лекарства, которые не используются в повседневной жизни.

Жаропонижающие средства:

1. Парацетамол. Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.

2. Ибупрофен. 1,2 г = 1200 мг в сутки — доза для взрослого человека.

Если они не действуют, необходимо обратиться к врачу, а также пить больше жидкости.

Средство для пероральной регидратации

Врач дал рецепт средства для пероральной регітратаціі. Как оказалось, его можно приготовить самостоятельно, и при достаточном употреблении капельницы не понадобятся.

Рецепт средства для пероральной регидратации:

обычная поваренная соль — 3 г

обычный сахар (сахароза) — 18 г

вода — 1 л

Боль в горле

При боли в горле можно использовать симптоматические средства для облегчения (они не лечат, но будет легче). Можно использовать большинство спреев, леденцов и таблеток для облегчения симптомов.

Сухой кашель

Комаровский отмечает, что с лекарствами от сухого кашля нужно быть более осторожным. Лучше всего много пить жидкости, тогда никакие отхаркивающие средства не нужны.

Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом с осложнениями Комаровский советует дышать чистым свежим воздухом, пить много жидкости, смотреть хорошее кино и промывать нос солевыми жидкостями при осложненном дыхании.

Если вы не можете дышать носом, вам понадобятся сосудосуживающие препараты. Комаровский советует в таком случае использовать оксиметазолин. Его можно использовать раз в 15 часов и не более 5 дней подряд.

«В большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, ему только нужно создать хорошие условия для этого», — подытожил Комаровский.

Напомним, коронавирус продолжил распространяться в мире и Украине. На планете заболели более 2,5 млн человек, умерло уже более 174 тыс человек. В Украине заразились 5710 граждан, умерли 151 человек, 359 побороли болезнь. На планете от COVID-19 излечились более 667 тысяч пациентов.

Напомним, ученые назвали все симптомы коронавирус и рассказали, через сколько дней они проявляются.