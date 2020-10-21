Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом он рассказал в очередном видео, опубликованном на собственном Youtube — канале.
В видеоинструкции самоспасения при COVID-19 Комаровский подчеркнул, что в мире нет лекарства от него, но помочь облегчить симптомы могут давно известные лекарства.
Он подчеркнул, что при первых симптомах ОРВИ нельзя прекращать принимать лекарства от хронических заболеваний, а некоторые нужно увеличить дозу.
Кроме того, нужно иметь в аптечке лекарства, которые не используются в повседневной жизни.
Жаропонижающие средства:
1. Парацетамол. Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.
2. Ибупрофен. 1,2 г = 1200 мг в сутки — доза для взрослого человека.
Если они не действуют, необходимо обратиться к врачу, а также пить больше жидкости.
Средство для пероральной регидратации
Врач дал рецепт средства для пероральной регітратаціі. Как оказалось, его можно приготовить самостоятельно, и при достаточном употреблении капельницы не понадобятся.
Рецепт средства для пероральной регидратации:
- обычная поваренная соль — 3 г
- обычный сахар (сахароза) — 18 г
- вода — 1 л
Боль в горле
При боли в горле можно использовать симптоматические средства для облегчения (они не лечат, но будет легче). Можно использовать большинство спреев, леденцов и таблеток для облегчения симптомов.
Сухой кашель
Комаровский отмечает, что с лекарствами от сухого кашля нужно быть более осторожным. Лучше всего много пить жидкости, тогда никакие отхаркивающие средства не нужны.
Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом с осложнениями Комаровский советует дышать чистым свежим воздухом, пить много жидкости, смотреть хорошее кино и промывать нос солевыми жидкостями при осложненном дыхании.
Если вы не можете дышать носом, вам понадобятся сосудосуживающие препараты. Комаровский советует в таком случае использовать оксиметазолин. Его можно использовать раз в 15 часов и не более 5 дней подряд.
«В большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, ему только нужно создать хорошие условия для этого», — подытожил Комаровский.
Напомним, коронавирус продолжил распространяться в мире и Украине. На планете заболели более 2,5 млн человек, умерло уже более 174 тыс человек. В Украине заразились 5710 граждан, умерли 151 человек, 359 побороли болезнь. На планете от COVID-19 излечились более 667 тысяч пациентов.
Напомним, ученые назвали все симптомы коронавирус и рассказали, через сколько дней они проявляются.