Появились важные подробности о грядущем строительстве военно-морских баз, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом рассказал первый президент Украины и глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, передает Обозреватель.
«Я вижу намеки, мол, иностранные базы. Но речь не идет об иностранных базах. Базы будет строить Украина, а корабли закупать», – заявил Кравчук.
Он уверен, что на сегодняшний день в Украине недостаточно военных кораблей, чтобы наполнить эти базы. Однако он напомнил о заключенном договоре о стратегическом партнерстве с Великобританией, который предусматривает выделение средств на производство ракетных катеров.
Глава украинской делегации ТКГ также отметил, что эти катера по показателю скорости будут вдвое превышать подобные катера других государств, в частности РФ.
«Базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной», – подчеркнул первый президент.
Как мы уже рассказывали ранее, в Российской Федерации заявили, что создание Украиной новых военно-морских баз в Черном море, которые анонсировал Владимир Зеленский, могут якобы негативно повлиять на стабильность в регионе.
Тем временем, 20 октября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий контужен.