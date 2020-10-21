С начала аннексии Крыма Россия ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры, в частности, переселила на украинский полуостров полмиллиона российских граждан.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщает «Укринформ».

При этом официально Россия заявляет о 100 тысячах россиян, но в украинском МИДе убеждены, цифры больше в пять раз:

«Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере пол миллиона российских граждан уже сейчас в Крыму».

Кроме того, по ее словам, агрессия РФ привела к появлению в Украине свыше 1,45 миллиона перемещенных лиц, включая тех, кто выехал из Крыма.

«Мы говорим, что таких людей может быть до 60 тысяч, но это не точная статистика, поскольку многие из украинцев считали за дискриминацию регистрироваться как беженцы на собственной земле. Мы убеждены, что эта цифра украинских граждан, которые выехали из Крыма, де-факто, выше».

Напомним, накануне в аннексированном Крыму заявили, что создали вакцину от COVID-19, которую можно вдыхать (принимать интроназально).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос возвращения Крыма будет открыт для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который был до февраля 2014 года.



