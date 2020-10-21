Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №19.

Должность: Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция: Внефракционный, экс-член фракции «Объединение «Самопомощь».Биография, семья, хобби

Родился 19 декабря 1975 года в Киеве. Жена — Светлана Марченко. В семье две дочери — Александра и Дарья.Образование

Окончил столичную школу №291, после чего поступил на отделение международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

В 1998 г. получил диплом магистра международного права и референта-переводчика с английского языка.

В 1999 г. получил свидетельство о праве на адвокатскую деятельность. Имеет лицензию Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины на осуществление деятельности арбитражных управляющих.Трудовая деятельность

1994-1997 гг. — младший юрисконсульт, затем юрисконсульт юридической фирмы DML.

1997г. — начальник юридического управления фармацевтической компании «Оптима-Фарм».

1997-2015 гг. До 2015 г.. — соучредитель, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». С 2015 гг. — старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».Общественная деятельность

Работал помощником-консультантом народных депутатов Украины от Партии регионов Ивана Бастрыги (IV созыва) и Александра Галуненко (V созыва) на общественных началах.

Вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины, председатель постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации юридических фирм, член Киевской областной коллегии адвокатов.Компромат

В августе 2014 г. юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» открыла офис в аннексирована Крыму.

Романа Марченко подозревают, что он был непосредственным участником схемы хищения обанкротившегося завода «Сумыхимпром», где Марченко был назначен распорядителем имущества.

Роман Марченко — инициатор передачи Национального Экспоцентра (ВДНХ) из государственной в коммунальную собственность , что создавало возможность для коммерческой застройки территории.

Роман Марченко настаивал , чтобы на участке, где планировалось разбить сквер, был построен молитвенный дом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Украине (церковь мормонов). Интересы этого религиозного движения представляет юридическая фирма «Ильяшев и партнеры».

Исполком «Объединение« Самопомощь » принял решение об исключении из партии четырех депутатов Киевсовета, которые поддержали выделение родственникам Романа Марченко земельных участков в Киеве. После этого фракция партии была распущена.ДекларацияВ 2018 году Роман Марченко задекларировал $ 245 тыс и 95 тыс евро наличными, у Светланы Марченко является $ 120 тыс и 95 тыс евро. На банковских счетах депутата хранится $ 5 тыс, 25 тыс евро и 668 тыс грн, у жены — 38 тыс грн.

Общий доход Романа Марченко составил 5,2 млн грн. Доход от предпринимательской деятельности Светланы Марченко составил почти 5 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры и четыре жилых дома в Киеве, а также десять земельных участков в Киеве и Киевской области.

У депутата шесть легковых автомобилей — Daewoo Racer, Toyota Prado, Chevrolet Tacuma, Peugeot 308 CC, Land Cruiser Prado и Fuqi FQ 6510. У жены есть Range Rover.

Из ценного движимого имущества Роман Марченко задекларировал швейцарские часы Parmigiani и Jaeger LeCoultre.Ссылки

Общественная приемная: ул. Срибнокильская, 1/2, (044) 338-58-78

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/marchenkoroman

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