Иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с большей вероятностью не заболевают коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Об этом он рассказал в интервью « КП в Украине ».

По его словам, наибольшую вероятность не заболеть COVID-19 имеют люди с сильным иммунитетом, и люди, которые не склонны к тромбозам.

1. У человека очень быстрый и сильный неспецифический (врожденный) иммунитет. Как утверждает доктор, при относительно небольшой вирусной дозе такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс.

Никаких симптомов в данном случае не будет. Но и иммунитета к коронавируса, скорее всего, не возникнет.

2. Человек заразился, но у него в целом сильный иммунный ответ. «Такое возможно, например, у людей, которые переболели сезонными коронавируса (обычные простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связываются с «враждебными агентами» (антигенами) антитела. Они распознают участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавируса. Или иммунные Т-клетки памяти, которые остались от предыдущих встреч с сезонными коронавируса », — отметил эксперт.

3. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. «Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает или в легкой форме, или бессимптомно. Кто может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один — три дня, и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается », — рассказал Крючков.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ученые не могут определить, существует ли какой-то определенный генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавируса.

«Теоретически могут существовать особенности рецепторов, через которые вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Или, может быть, существует генетически обусловленное состояние врожденного иммунитета, благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними до развертывания мощной специфической иммунной реакции », — рассказал врач.

Коронавирусную инфекцию (COVID-19), которую вызывает вирус SARS-CoV-2, легче подхватить, посетив место скопления большого количества людей без маски. Недавно Министерство здравоохранения Израиля провел исследование на тему риска заражения и озвучил его результаты.

В Украине за сутки зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19. Всего в мире с начала пандемии заболели 17295000 538 человек, а умерли 673 000 171 человек.