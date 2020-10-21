Центральная избирательная комиссия предупреждает о том, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет длительным.

Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

ЦИК провела симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке и пришла к выводу, что определенные трудности возникают при заполнении протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Так, внесение сведений — полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций партий по 7 кандидатов, 5 — по 9 кандидатов и 5 — по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола «от руки» заняло 1 час 40 мин. И это при том, что «секретарю комиссии» помогал другой «член комиссии», в частности, диктовал ФИО кандидатов.

Чтобы упростить процесс, ЦИК приняла постановление, согласно которому для уменьшения времени оформления протокола полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1232352707147144

Как сообщалось ранее, всеукраинский опрос, запланированный на 25 октября, профинансирует политическая партия «Слуга народа».

Также сообщалось, что коронавирус может серьезно снизить явку на выборах.