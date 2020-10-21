Доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.

Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.

Согласно данным МВФ, подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси — 6 133 доллара, в Узбекистане — 1 762, в Казахстане — 8781 доллара в год, в России — 9 972 доллара.

А также, МВФ дал более оптимистическую оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. В июньском прогнозе озвучивалось 8,2%.

Согласно обновленному Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, обнародованному во вторник, повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.

Тем временем, Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.

Как сообщалось ранее, в Украине в следующем году вырастут не только минималка и прожиточный минимум, но и часть налогов.