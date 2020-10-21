20 октября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий контужен.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали в районе Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Его состояние удовлетворительное.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник.

21 октября на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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Как показывают опросы, украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны».

Оккупационная администрация РФ на Донбассе принуждала граждан Украины к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР».