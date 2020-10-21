В Черноморской больнице Одесской области от COVID-19 умерла медсестра, которую отказывались принимать городские больницы. Свой отказ они мотивировали отсутствием мест.

Подробности рассказала глава местного благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

В Одессе сейчас происходит «коронавирусный апокалипсис», утверждает волонтер.

«Медсестру, 38 лет проработавшую в больнице Подольска, в тяжелейшем состоянии несколько дней назад транспортировали в частную клинику. Родственники взяли кредит, чтобы спасть маму. Нашли меня и умоляли помочь вывести ее в государственную больницу, потому что деньги заканчивались, а взять больше было неоткуда. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены», – рассказывает она.

Место для больной женщины удалось найти в Черноморской областной опорной больнице, поскольку городские медучреждения Одессы взять ее отказались.

А утром, когда волонтеру позвонил сын медсестры, которую направили в Подольск, чтобы узнать о состоянии матери.

«Я позвонила главврачу. Потом сидела минут 20 и не знала, как снова взять телефон. Ваша мама умерла. Простите…», – написала волонтер.

У пациентки диагностировали ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь 2 ст., двустороннюю полисегментарную вирусную пневмонию, 70%-ное поражение легких и подтвержденный диагноз COVID-19.

«Вышла на улицу. Закурила. Жизнь бьет ключом. Мимо приезжает транспорт. В масках считанные единицы. О дистанции просто молчу. Мы не выдержим новый карантин. Эти меры – единственное, что у нас осталось. Как достучатся до них? Как объяснить, что все это уже тут. Это очень страшно… Что мы будем терять стариков один за другим. И не только стариков, потому что система, к сожалению, уже не выдержала происходящего. Это уже мой 11 пациент, которого не удалось спасти и родственникам которого мне приходится об этом сообщать… В одесской области сегодня зафиксирован рекорд – 614 заболевших. В стране 6719… Одесса. Хроники апокалипсиса», – резюмировала волонтер.

Как мы уже рассказывали ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль ждет от ряда регионов предложений о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда.

А также, больше всего шансов вернуться в школы после окончания осенних каникул имеют ученики начальных классов. При этом формат обучения более старших классов будет зависеть от ситуации с COVID-19 в каждом регионе.