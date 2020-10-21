В Одессе произошла трагедия — в результате обвала котлована, погибли двое строителей.
Подробности сообщаются на странице ГСЧС в Facebook. Спасатели извлекли тела рабочих около 16:30 в среду, 21 октября.
Трагический инцидент произошел на улице Академика Сахарова. ЧП зафиксировано на стройплощадке жилого комплекса Green’s.
«21 октября в ГСЧС поступила информация, что в Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались двое работников. По состоянию на 16:30 тела работников были изъяты из-под завала. Медицинские работники констатировали смерть», – сказано в сообщении.
К спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники.
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