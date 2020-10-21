Своей оценкой социально-экономических последствий урегулирования медицинского каннабиса в Украине поделился финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Грибан.

В последнее время тема легализации каннабиса в Украине набрала большую популярность. Это вызвано прежде всего тем, что все большее количество стран в мире упорядочивает законный оборот этого вещества и создает условия для интеграции каннабиса и его производных в систему производства, товарооборота и потребления. Более того, все отчетливее выстраивается система глобального мирового оборота каннабиса, что неизбежно влечет за собой совершенствование регулирования как на местных, так и на международном уровнях.

Каннабис-индустрия демонстрирует все признаки уверенного движения к комодитизации, то есть перехода товаров из разряда уникальных в разряд широкого потребления. В США и Канаде фондовые рынки уже торгуют акциями каннабис-компаний с трехзначными мультипликаторами – причем, именно выращивание и производство этих компаний с американской пропиской все чаще находится в таких странах как Колумбия, Уругвай и Южная Африка.

Такая активность международного информационного поля на тему каннабиса неизбежно влияет на наш локальный медиа и информационный рынок, порождает уже внутренние информационные поводы и рост уровня осведомленности украинцев.

Многие помнят, как во время пресс-марафона в октябре прошлого года новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос легализации медицинского каннабиса «не на часі» и требует дополнительной проработки. Прошел год, а значит, есть все основания надеяться, что вопрос возвращается в повестку дня.

Весь этот год сторонники принятия закона прилагали усилия для повышения информированности общества о современных трендах в мировой медицине, которые вылились в шквал обращений украинских пациентов и врачей к обществу и к президенту в частности, в которых они доступно и профессионально объясняют необходимость и, главное, безопасность интегрирования новых веществ в украинскую медицину и призывают наконец принять закон, который способен улучшить жизнь миллионов пациентов.

Власти со своей стороны, делают четкий ход и добавляют вопрос о медицинском каннабисе в перечень всеукраинского опроса во время местных выборов 2020. Можно долго спорить о законности такого опроса или его объективности, однако трудно отрицать, что таким шагом президент демонстрирует, свое неравнодушие к этому вопросу и его исключение из перечня несвоевременных.

С таким основанием и учитывая, что этап первоначального ознакомления с темой можно считать завершенным, самое время окунуться несколько глубже и посмотреть, какие же последствия готовит нам принятие закона о медицинском каннабисе.

Здесь прежде всего следует отметить, что любая легализация или узаконивание предусматривает введение регулирования и создание условий для ведения хозяйственной деятельности. Именно регулирование отрасли позволит ограничить любые злоупотребления.

Конопля – это аграрная культура, которая существует тысячи лет и была чрезвычайно распространена на территории Украины и в досоветское время. Но даже в советское время, волокно из украинской конопли считалось одним из самых прочных и ценных в мире – до сих пор существует ряд предприятий, которые производят семена и масла.

Однако, полезными в каннабиса могут быть не только волокна, или масло из семян, большую ценность представляют химические соединения под названием «каннабиноиды». Среди наиболее распространенных на сегодня выделяют каннабидиол (КБД) и тетрагидроканнабинол (ТГК) (см. Табл. 1). Именно последний обладает психоактивными свойствами, является по сути наркотическим средством, но также способен помогать больным онкологией и паллиативным пациентам (см. Рис. 1). КБД же в большинстве стран мира был исключен из перечня наркотических веществ по рекомендации ВОЗ ООН и регулируется исключительно как БАД, которая осуществляет общую укрепляющую функцию на организм, в большой концентрации способна лечить тяжелые эпилептические состояния и осуществлять вспомогательную функцию при лечении онкологических заболеваний (см. Рис. 2).

Сегодня в Украине существует система строгого лицензирования и регулирования выращивания технической конопли. Считаю эту ситуацию довольно абсурдной, учитывая, что эта культура не содержит никаких наркотических веществ, ведь допустимый уровень ТГК в этом растении – 0,08%. При том, что в Швейцарии, например, уровень ТГК в технической конопле составляет 1%, и это все равно не несет никакой угрозы для общества. Знаменитая марихуана, которую продают нелегально в нашей стране, содержит на менее 12-15% ТГК. Более того, любые попытки скрыть психоактивные сорты конопли среди технических, все равно приведут к тому, что через перекрестное опыление, такая конопля станет технической.

Новый закон предлагает установить строгое регулирование выращивания и сбыта каннабиса с содержанием ТГК в растении на уровне более 1%. Такое выращивание будет возможным только в специализированных тепличных помещениях, оборудованных системами контроля и постоянного видеонаблюдения со стороны специализированного подразделения МВД. Лицензию на выращивание предоставляет Государственная лекарственная служба, которая сегодня также контролирует выращивание опиумного мака. Такая лицензия будет выдаваться на определенное количество кустов, каждый из которых будет состоять на учете в МВД до момента сбора и реализации продукции. Соцветия, выращенные в таких теплицах, будут реализовываться компаниям по производству экстрактов, дальше передавать свой продукт фармпроизводителям. Каждое из этих предприятий будет иметь специализированную лицензию на производство лекарственного средства наркотического характера. Затем такие лекарственные средства попадут в специализированные аптеки, их будут выдавать по такому же регламенту, как, например морфины, то есть купить их будет можно только при наличии так называемого «красного рецепта» (прим. ред. Строгая форма документооборота, злоупотребление которой приводит к уголовному наказанию).

Тот же закон полностью выведет из-под регулирования выращивание технической конопли, содержание ТГК в которой не будет превышать 1%. Таким образом, каждый фермер получит доступ к этой культуре и сможет добавить ее к своему севообороту на ряду с традиционными пшеницей, кукурузой и подсолнечником. Однако, такой вид технической конопли представит интерес не только в качестве растительного сырья, он будет содержать достаточно высокий уровень химического соединения КБД. Соцветия такой конопли будут передавать на переработку и экстракцию, и эта деятельность опять же будет лицензированной и регламентированной. К слову, во всех цивилизованных странах мира экстракт КБД относится к категории БАД. Большая цена на КБД (CBD) в мире позволит органическим способом увеличить площади посева технической конопли в Украине, что в свою очередь откроет бескрайние перспективы к применению технической конопли в совершенно разных индустриях. (См. Рис. 3). К примеру в США, после аналогичного урегулирования правил оборота технической конопли, объем посева увеличился с почти нуля до более 200 т. Га за несколько лет.

Рис. 3

Учитывая мировые тенденции к комодитизации всех производных медицинского каннабиса, Украине следует как можно скорее узаконить оборот этого вещества, что может сразу вывести нас в перечень глобальных игроков. При использовании только 1% сельхоз земель под культивацию каннабиса, только экстракция каннабиноидов (без широкого применения волокна и костры) способны увеличить ВВП Украины на сумму от 5 до 8 млрд. евро, а уровень валютных поступлений по предварительным оценкам составит от 1 до 2 млрд. евро ежегодно.

К примеру, внутренний уровень потребления только КБД в США в 2020 г. ожидается на уровне 14.9 млрд. долл. США с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в размере 12.2% (см. рис. 4), а в ЕС – на уровне 8.3 млрд. Евро с CAGR в размере 10.4% (см. рис. 5).

Рис. 4

Конопля – это очень перспективное растение. Она способна помочь пациентам и людям, страдающим от хронической боли, интегрировать обратно в общество ветеранов АТО и ООС, страдающих от ПТСР. Она также может дать столь необходимый глоток свежего воздуха нашей экономике и потенциально вывести нас в лидеры мировой индустрии. Безграничный потенциал применения технической конопли может однажды превратить Украину в одну из самых технологичных стран мира, играющей ведущую роль в становлении мирового устойчивого развития (sustainable development).

Потенциальный социально-экономический эффект от принятия закона может без преувеличения иметь революционное значение (см. Рис. 6).