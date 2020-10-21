Под Одессой совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батьківщини» Андрея Бабенко.

Подробности сообщает «Думская». Издание также публикует кадры с места происшествия.

По информации издания, взрыв прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района. В результате был поврежден автомобиль кандидата, директора скандального охранного агентства «Самсон». Журналисты сообщают, что Бабенко сейчас в частной клинике в тяжелом состоянии — у него ранение головы.

Его помощник, который также находился в автомобиле, говорит, что Бабенко готовят к операции:

«Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало соколками, там были и куски металла, и шарики».

Уже известно, что сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент — металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата.

https://www.youtube.com/watch?v=hHhQ2CE_UcA&feature=emb_logo

Напомним, на Закарпатье умер кандидат в депутаты от «Оппозиционной платформы» Павел Седляр, которого избили 4 октября.

Тем временем в Харькове остается неизвестной ситуация с политическим будущем Геннадия Кернеса, который, по официальным данным, продолжает лечить COVID-19 в Германии.