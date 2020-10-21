Российский актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, которой он уже болел в декабре 2019 года.
Подробности сообщил агент актера изданию ТАСС.
Сам Куценко написал в своем Instagram-аккаунте о вынужденном переносе спектакля Love Letters, назначенного на 21 и 22 октября:
«Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам», — пишет российский артист.
Рранее, в интервью «7 Дней» актер признался, что сдавал анализы на антитела, и оказалось, что он переболел COVID-19 еще в декабре 2019 года, до начала официального карантина. Тогда, как рассказал артист, он «перенес болезнь на ногах».
Как мы уже рассказывали ранее, пандемия COVID-19 усилится к концу текущего года, связано это с сезонностью инфекции, но уже в начале 2021 года ситуация улучшится.
А в Украине считают, что возбудитель COVID-19 — вирус SARS-Cov-2 останется навсегда и в ближайшие полтора-два года украинцам нужно научиться жить в условиях эпидемии.