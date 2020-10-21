Больше всего шансов вернуться в школы после окончания осенних каникул имеют ученики начальных классов. При этом формат обучения более старших классов будет зависеть от ситуации с COVID-19 в каждом регионе.

Об этом в эфире «Завтрака с 1+1» сообщил временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

По его словам, если после 30 октября ситуация, в зависимости от зонирования, будет улучшаться, то кто-то выйдет на очную форму обучения. Если же это будет «красная» зона, школьники останутся на дистанционном обучении.

«Я надеюсь, что первые-четвертые классы все же будут учиться в полноформатном режиме. Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то, конечно, – это дистанционное обучение», – предупредил он.

Шкарлет также добавил, что в проект бюджета на следующий год уже заложили миллиард гривен на дистанционную форму обучения — средства пойдут на дезинфекторы, надбавки учителям, средства индивидуальной защиты и тому подобное. По словам Шкарлета, обеспечение учебных заведений средствами защиты – это обязанности местных властей. Однако за тем, как происходит дистанционное обучение, и принимать жалобы от родителей, если они с какими-то вещами не согласны, должна Государственная служба качества образования.

https://www.youtube.com/watch?v=Vw20EuSbS2Q&feature=emb_logo

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак ранее заявил, что начальную школу и детские садики закрывать с ноября не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

А вот врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль считает, что если детские садики и начальную школу в Украине решат не закрывать на карантин при любых условиях, это может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.