В центре Киева, в среду, 21 октября, обнаружили тело солдата Национальной гвардии Украины, который покончил жизнь самоубийством.

Подробности сообщают «Вартові эспрессо» на своей странице в Facebook.

Как удалось выяснить, трагический инцидент произошел в районе Университета культуры и военной части Национальной гвардии.

Тело молодого мужчины, которому было всего 22 года, обнаружили среди зарослей в заброшенной постройке.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной такого поступка.

Следственные действия продолжаются, следователи и полиция работают на месте. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса «Убийство» с приметкой «самоубийство»

Как мы уже рассказывали ранее, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы рассказывали о том, что в украинской армии будут работать группы наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих.