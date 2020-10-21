Зима 2020-2021 будет теплой и бесснежной. Холодные дни также возможны, но так холодно, как раньше, уже не будет.

Такой прогноз озвучила начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии УНН.

«Учитывая наши исторические данные, мы можем сказать, что все зимы последние 30 лет – выше климатической нормы. Почти большинство из них. А последние зимы – вообще уже отличаются от климатической нормы», – говорит Донич.

Она отметила, что в минувшем году метеорологическая осень пришла в столицу раньше, чем в нынешнем – примерно 18 сентября. В октябре был период бабьего лета и потепление. Далее теплая погода держалась устойчиво – «не по-зимнему, а по-осеннему».

«Если сравнивать с прошлым годом, сейчас в столице холоднее», – добавила эксперт.

При этом утверждать, что метеорологическая зима в Киев не придет, специалисты по долгосрочным прогнозам не могут. Объясняют это тем, что климат сильно меняется, и делать точные прогнозы даже на короткий период времени нельзя.

«Доверять прогнозам можно только на 3-5 дней», – отметила Донич.

Напомним, синоптик Наталка Диденко говорит, что завтра, 22 октября, в Украину снова вернется тепло.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — в конце месяца уже прогнозируются дожди со снегом.