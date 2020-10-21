Киев исключил переговоры с Россией по вопросу обеспечения аннексированного Крыма водой, проблему решат без «крана» — Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, именно Украина «перекрыла кран».

«Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — считает Песков.

Как сообщалось ранее, оккупанты придумали странный способ спасти водохранилища Крыма — закрыть водохранилища щитом из полимерных шаров.

Также сообщалось о том, что в России намерены потребовать воду для Крыма у Украины с помощью ООН.