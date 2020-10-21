Учителям и ученикам в Украине могут запретить пользоваться телефонами с доступом в интернет на уроках.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Автором необычной инициативы выступил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Законопроект якобы должен помочь ученикам и учителям не отвлекаться от учебного процесса.

Исключения составят те смартфоны, что непосредственно используются для учебы, однако, какие именно — не уточняется.

Пользоваться смартфонами разрешат только детям «с особыми образовательными потребностями».

Еще в начале 2020 года в Раде уже был зарегистрирован похожий законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету.

Его инициаторами стали представители «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также «слуга народа» Сергей Бабак.

Как мы уже рассказывали, петиция о запрете связи 5G в Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Петиция с требованием запретить новый тип связи появились из-за якобы крайне негативного влияния 5G на здоровье людей.

А также, РФ перестала пропускать через границу жителей Украины с ID-картой и адресной справкой. Эту информацию подтвердили и российские пограничники.