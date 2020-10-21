Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни.

Прогноз озвучили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По информации ученых, 22, 23 и 26 октября ожидаются магнитные возмущения, а 24 и 25 октября магнитные бури. К счастью, они будут уровня G1, что означает слабая буря.

Однако, как известно, Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние — Солнечный ветер способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови. От влияния магнитных бурь страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, а также различные психические заболевания. Кроме этого, часто под воздействие магнитных бурь попадают лица, страдающие хроническими заболеваниями (особенно, если они связаны с дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом).