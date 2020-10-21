В центре Киева, 21 октября, возле Офиса президента Украины неизвестный мужчина попытался покончить жизнь самоубийством через самосожжение.Подробности сообщает Obozrevatel со ссылкой на осведомленные источники.

К счастью, мужчину удалось спасти. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.

«После того, как он поджег себя моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину», – сообщил источник.

Тем временем, в правоохранительных органах уже проинформировали, что, таким образом, мужчина якобы пытался решить проблемы с жильем.

Как мы уже рассказывали ранее, дочь ветерана войны на Донбассе Николая Микитенко, который сжег себя на Майдане, требует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, о том, что 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева умер, стало известно 14 октября.