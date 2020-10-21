В Грузии, в городе Зугдиди 21 октября вооруженный человек взял в заложники сотрудников и клиентов филиала Банка Грузии. Как сообщается, преступник вооружен автоматом и гранатой
Подробности сообщает телеканал «Рустави-2».
Как успел рассказать один из сотрудников грузинского банка, вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в воздух сразу, как вошел в здание.
На месте происшествия находится спецназ, здание банка оцеплено.
Согласно предварительным данным, в заложниках находятся около 30 человек. Сообщается также, что несколько пожилых людей преступники выпустили, а некоторые заложники смогли сбежать из здания банка.
Захватчики требуют 500 тысяч долларов. Ждать будут в течение 2 часов, передал журналистам один из заложников.
Напомним, ранее в Одессе мужчина с гранатой взял в заложники судей.
Тем временем, учительница, которая не так давно взяла в заложники детей школы №6, терроризирует и соседей — пишет на них заявления в органы и даже нападает.