В Украине утвердили Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, которая должна привести к снижению смертности на дорогах на 30%. Распоряжение принято в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

«Проект акта разработан с целью снижения уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий минимум на 30% до 2024 года, и на 50% до 2030 года», — указано в записке к законопроекту.

Напомним, за 2019 год в Украине зарегистрировано 160 675 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3 454 и травмировано 32 736 человек. Более 33% погибших и травмированных в ДТП в 2019 году — это пешеходы (1 261 человек погиб и 8 005 человек травмированы).

Украина является одним из антилидеров среди европейских стран по количеству жертв ДТП. В среднем, в европейских странах на 100 тысяч жителей приходится 5% погибших в дорожно-транспортных происшествиях, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% человек.

По результатам проведения анализа данных Национальной полиции в Украине большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями происходит из-за:

нарушения правил маневрирования — 22%

превышения безопасной скорости — 34%

несоблюдения дистанции — 8%

нарушения правил проезда перекрестков — 8%

управления транспортным средством в нетрезвом состоянии — 3,23%

выезда на полосу встречного транспорта — 1,35%

нарушения правил проезда пешеходных переходов — 6%

Дорожная инфраструктура также влияет на показатели аварийности. Так в 2019 году произошло 948 дорожно-транспортных происшествий, совершенных в условиях неудовлетворительного состояния дорог, в которых 51 человек погиб и 359 получили травмы.

Как мы уже рассказывали ранее, под Харьковом на Окружной дороге столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погибли два человека, среди них подполковник ГСЧС в Харьковской области.

А также, три человека погибли в ДТП, которое произошло 19 октября на автодороге Киев – Чоп — там столкнулись четыре автомобиля.