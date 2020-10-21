Всеукраинский опрос, запланированный на 25 октября, профинансирует политическая партия «Слуга народа».

Об этом говорится в Facebook партии.

В публикации в частности говорится, что решение о финансировании принимали на заседании Высшего совета партии 20 октября. Там также сообщается, что «Слуга народа» заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

«Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил», – добавлено в информации.

Слуги народа не считают такие действия агитацией, поскольку во время исследования партийная символика использована не будет. Кроме того, не будут задействованы члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/978303786008954

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Президент Владимир Зеленский в конце своего выступления в Верховной Раде задал сам себе три вопроса, на которые сразу же и ответил.