Вчера, 20 октября, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» играло с «Ювентус». Встреча с итальянской командой состоялась на киевском стадионе и завершилась для хозяев поля проигрышем со счетом 0:2.

Оба мяча у итальянской команды были забиты испанским нападающим Альваро Моратой, который отличился на 46-й и 84-й минутах.

По данным источника Metaratings, в игре не принимал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший ранее положительный результат теста на коронавирус.

Стоит отметить, что столичный клуб впервые проиграл в официальных матчах под руководством Мирчи Луческу, который стал главным тренером команды в межсезонье.