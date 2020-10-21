По информации редакции портала bookmaker-ratings.com.ua, которая ссылается на пресс-службу «Шахтера», на игру не полетели основные игроки команды защитники Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитники Алан Патрик, Тайсон и Тарас Степаненко, а также форвард Жуниор Мораес. Они длительное время пребывали на самоизоляции из-за коронавируса и не принимали участия в тренировках.

21 октября не будет принимать участие в противостоянии с «Реалом» еще хавбек Виктор Коваленко, получивший травму в матче последнего тура чемпионата Украины против «Львова». А вот уже переболевший коронавирусом голкипер Андрей Пятов сможет помочь «Шахтеру» в этом поединке.

Шанс проявить себя в предстоящем матче получили молодые футболисты «горняков». Дебютировать за главную команду «Шахтера» могут защитник Марк Пампасси, полузащитники Георгий Судаков и Денис Шостак, а также форварды Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук.