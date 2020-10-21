Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и несла ее в пакете по харьковским улицам, признана психически невменяемой — она страдает хроническим психическим заболеванием, что лишает ее возможности осознать свой поступок.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Объектив.

По этой причине суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом.

Сейчас Пьянова находится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование — 30 дней, после этого ее отправят в психиатрическую больницу.

«По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено», — сообщил Чубенко.

Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры о экспертизе подозреваемой в убийстве малолетней дочери. Подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.

Напомним, утром 30 апреля в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину. Копы говорили, что она была в неадекватном состоянии. В одной руке держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. Позже выяснилось, что это детская голова — убита была несовершеннолетняя дочь женщины.

Местные жители говорили, что она была адекватной и работала. Дядя погибшей девочки также говорил, что женщина была адекватной. Правоохранители, который задерживали ее отмечали, что женщина вела себя неадекватна, но это не было влиянием алкоголя или наркотиков.

Соседи говорили, что семья жила бедно, но конфликтов или скандалов с ними не было.