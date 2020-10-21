Часы переводят на зимнее время — на один час назад — 25 октября в 4 часа по киевскому времени. Обратите внимание, что перевод стрелок совпадает с местными выборами.

Об изменениях во времени напоминает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября на час назад.Церковный календарь: какие праздники православные отмечают в октябре