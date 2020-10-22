21 октября боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие впервые за долго время были вынуждены открыть ответный огонь.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденный час и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема.

«Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, который заставило противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении Штаба.

Вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника.

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганское враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема — стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил также открыли огонь.

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Как сообщалось ранее, 20 октября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий контужен.

Как показывают опросы, украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны».