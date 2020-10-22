Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о простом способе самостоятельной диагностики коронавируса COVID-19 и напомнил о главном симптоме — потере нюха и вкуса.

«Рецепт» для самодиагностики коронавируса доктор опубликовал на своем сайте.

Комаровский напомнил, что при гриппе также может пропадать нюх, однако по другим причинам. Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. Однако при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует.

Причиной становится то, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

«Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — пояснил доктор.

Комаровский предложил определять наличие коронавируса у людей следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет. «Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет — отправляем домой», — написал Комаровский.

Он напомнил, что при COVID-19 поражение нейронов временное, потому рано или поздно вкус и обоняние восстанавливаются. Чаще всего это происходит через три недели, но иногда процесс затягивается до трех месяцев, и человек не может повлиять на процесс восстановление.

Как мы уже рассказывали ранее, доктор Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

А также выяснилось, что ПЦР-тест способен подтвердить наличие коронавируса SARS-Cov-2 у носителя лишь в 60% случаев — в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.