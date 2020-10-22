Новый коронавирус COVID-19 более чувствителен к алкоголю, чем атипичная пневмония.

Такой вывод сделала группа ученых из Германии и Швейцарии в ходе проводимого эксперимента, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на South China Morning Post.«Вирус можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30 процентов», — говорят исследователи.

Во многих спиртных напитках, таких как виски, водка или джин, содержание алкоголя выше этого уровня, и ученые советуют использовать их в качестве дезинфицирующего средства для рук только в крайних случаях.

Исследователи подчеркивают, что люди не должны прибегать к употреблению алкоголя, как к способу предотвращения или лечения COVID-19.

Стефани Фэндер из отдела молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета совместно со своими сотрудниками использовали вирусный штамм от пациента из Мюнхена, а затем инфицировали им клетки животных. Потом эти клетки помещали в спиртовые растворы различной силы.

Сначала они использовали раствор 85-процентного этанола с водой, пропорция, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для изготовления антисептиков для рук в домашних условиях. В результате выяснилось, что эта пропорция устраняет вирусную активность после 30 секунд контакта.

Затем они провели исследования при более низких концентрациях этанола. При десяти и двадцати процентах вирус остался нетронутым, но когда содержание алкоголя достигло 30 процентов, уровень дезинфекции оказался на уровне формулы ВОЗ.

По словам специалистов, новый коронавирус более уязвим для алкоголя, чем два других вируса — тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Чжун предупредил, что пить алкоголь для борьбы с коронавирусом бесполезно потому, что такие инфекции начинаются в нижних отделах легких, а не в горле. Но протирать руки им можно.

О лечебных свойствах алкоголя рассказывала экс-чиновница Ульяна Супрун. Она рекомендовала джин-тоник, содержащий хинин, как противоинфекционное средство. При этом Супрун подчеркивала, что просто пить джин-тоник недостаточно. «Терапевтическая доза составляет 500 мг и принимать их нужно с определенной периодичностью», — объясняла она.

Напоминаем, экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун опровергла популярные мифы о вирусных инфекциях и дала советы как не подхватить коронавирус из Китая.