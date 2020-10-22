Луиш Каштру высказался по поводу сенсационной победы донецкого «Шахтера» над «Реалом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где оранжево-черные одержали победу со счетом 3:2.

«Есть чувство выполненного долга. Я счастлив. Мы работали в очень непростой атмосфере. Победа над «Реалом» — это просто фантастика.

У «Шахтера» нет резервного состава, и первого тоже нет. Есть футболисты, которые работают каждый день с амбицией и самоотдачей. «Шахтер» показал, что мы являемся сплоченной командой. Мы просто очень хорошо выполнили задачу на игру», — цитирует Каштру источник bookmaker-ratings.by.

Мячи у «Шахтера»: Тете, Варан (в свои ворота),Соломон.

Мячи «Реала»: Модрич, Винисиус.

В компенсированное время хозяева также забили третий гол, но он был отменен после просмотра видеоповтора.