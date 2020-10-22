В Украине за прошедшие сутки зафиксированы 7053 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в стране с начала пандемии заболели уже 322 879 человек.

При этом выздоровели пока только 134 898 человек (+2679 за прошедшие сутки).

Умерло — 6043 человека (+116 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 22 октября

Винницкая обл — 8782 (+138)

Волынская обл — 11574 (+207)

Днепропетровская обл — 12068 (+363)

Донецкая обл — 7896 (+267)

Житомирская обл — 10838 (+204)

Закарпатская обл — 12285 (+173)

Запорожская обл — 7093 (+309)

Ивано-Франковская обл — 17447 (+233)

Кировоградская обл — 1786 (+89)

Киев — 32500 (+631)

Киевская обл — 13688 (+269)

Львовская обл — 26021 (+319)

Луганская обл — 2841 (+155)

Николаевская обл — 6428 (+172)

Одесская обл — 20557 (+600)

Полтавская обл — 7216 (+336)

Ровенская обл — 16691 (+263)

Сумская обл — 9730 (+221)

Тернопольская обл — 18283 (+313)

Харьковская обл — 30899 (+627)

Херсонская обл — 2844 (+105)

Хмельницкая обл — 11942 (+381)

Черновицкая обл — 18562 (+248)

Черкасская обл — 7541 (+227)

Черниговская обл — 7367 (+203).

Как сообщалось ранее, российский актер Гоша Куценко дважды заразился COVID-19.

В Черноморской больнице Одесской области от COVID-19 умерла медсестра, которую отказывались принимать городские больницы. Свой отказ они мотивировали отсутствием мест.