В Украине за прошедшие сутки зафиксированы 7053 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в стране с начала пандемии заболели уже 322 879 человек.
При этом выздоровели пока только 134 898 человек (+2679 за прошедшие сутки).
Умерло — 6043 человека (+116 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 22 октября
Винницкая обл — 8782 (+138)
Волынская обл — 11574 (+207)
Днепропетровская обл — 12068 (+363)
Донецкая обл — 7896 (+267)
Житомирская обл — 10838 (+204)
Закарпатская обл — 12285 (+173)
Запорожская обл — 7093 (+309)
Ивано-Франковская обл — 17447 (+233)
Кировоградская обл — 1786 (+89)
Киев — 32500 (+631)
Киевская обл — 13688 (+269)
Львовская обл — 26021 (+319)
Луганская обл — 2841 (+155)
Николаевская обл — 6428 (+172)
Одесская обл — 20557 (+600)
Полтавская обл — 7216 (+336)
Ровенская обл — 16691 (+263)
Сумская обл — 9730 (+221)
Тернопольская обл — 18283 (+313)
Харьковская обл — 30899 (+627)
Херсонская обл — 2844 (+105)
Хмельницкая обл — 11942 (+381)
Черновицкая обл — 18562 (+248)
Черкасская обл — 7541 (+227)
Черниговская обл — 7367 (+203).
Как сообщалось ранее, российский актер Гоша Куценко дважды заразился COVID-19.
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