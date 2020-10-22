Коронавирусная инфекция очень редко поражает некоторые категории людей. Однако есть и категория людей, которые находятся в зоне риска.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА о том, кто наименее подвержен инфицированию, и как защититься от инфекционной болезни, что чревата опасными осложнениями, пишет РБК-Україна.

Согласно последним данным, сделанными на основе анализа центра по контролю заболеваний КНР, к такой категории относятся дети и подростки. Так, на категорию от нуля до десяти лет приходится всего 1% больных, такая же статистика и в возрастной группе 10-19 лет.

Больше подвержены риску заболеть пожилые люди. При этом с возрастом увеличивается не только вероятность инфицирования, но и летальность.

Основной группой риска являются люди старше 80 лет, больные диабетом и тяжелые болезни сердца.

Опасность заключается в том, что с возрастом иммунная система человека становится слабее и более восприимчива к инфекциям. А наличие хронических заболеваний повышает риск развития осложнений.

Главные средства защиты от коронавируса — это регулярное мытье рук с мылом (не менее 15-20 секунд), а также избегание контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

Как сообщалось ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус уверен, ни одна страна не должна успокаивать себя тем, что она избежит коронавируса. По его словам, даже богатые страны, которые предпринимают все возможные меры, чтобы сдержать распространение инфекции, «должны быть готовы к неожиданностям».

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения назвали основные отличия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа. Как сообщается, COVID-19 — уникальный вирус, который не похож на обычный грипп, и против него ни у кого нет иммунитета.