Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич, который в настоящее время снова баллотируется на этот пост, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости в США.

Как свидетельствуют реестры, Сенкевич и его супруга Екатерина уже прикупили в США дом и квартиру общей стоимостью более 10 миллионов долларов. Конечно же, никакого упоминания об этой недвижимости в декларации мэра нет.

Вот, например, квартира небоскребе на Манхеттене стоимостью более 3 миллионов долларов, зарегистрированная на Екатерину Сенкевич из Николаева.

Сам Александр Сенкевич отдал предпочтение скромному таунхаусу за 8 миллионов долларов. В реестре недвижимости США зафиксировано, что данный дом принадлежит Сенкевичу Александру Федоровичу, 04.02.1982 г.р., уроженцу г. Николаева, который проживает по адресу: г. Николаев, ул. Севастопольская, 75.

Понятно, что будь Александр Сенкевич мэром даже пожизненно, его зарплаты не хватило бы и на комнату в этом особняке. А вот бюджета всего Николаева хватает. Поэтому при правлении Сенкевича стало обычной практикой завышать сметы на различные ремонтные и реставрационные работы в 4-5 раз. Только на одну площадь Александр Сенкевич выделил 100 миллионов гривен, положив из них 80 себе в карман. Как раз хватит на еще одну квартиру на Манхеттене.