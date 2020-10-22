Украинцев призвали не применять насилия в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос от президента Украины Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября.

Подробности сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге.

Как пояснил чиновник, такая просьба обусловлена «негативным хайпом» в социальных сетях с призывами ломать палатки и разрывать бюллетени опроса.

А начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в свою очередь, напомнил, что «полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям».

Отметим, порча бюллетеней опроса Зеленского может быть квалифицирована правоохранительными органами как мелкое хулиганство.

«Я думаю, это будет мелкое хулиганство… Разрывать бюллетени, толкать агитаторов – это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка», – напоминают в МВД.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья «мелкое хулиганство» предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Напоминаем, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.

Также как стало известно, проголосовать на местных выборах 25 октября планирует 61% украинцев, 18% затрудняются с ответом, 7% — возможно примут участие, а 13% — скорее всего, нет.