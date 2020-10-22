В Харьковской области СБУ предотвратила проведение незаконного референдума.

О попытке захвата власти сообщает пресс-служба силового ведомства. Незаконный референдум должен был состояться накануне местных выборов в Украине.

По информации силовиков, поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. После проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.

Накануне Центральная избирательная комиссия предупредила о том, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет длительным.

Также сообщалось, что всеукраинский опрос, запланированный на 25 октября, профинансирует политическая партия «Слуга народа».

Уже известно, что коронавирус может серьезно снизить явку на выборах.