Национальный банк Украины на 22 октября установил официальный курс доллара на уровне 28,27 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара опустился сразу на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 28,2737 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 21 октября составляет 28,3707 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 33,5312 гривен.

Ранее министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится, но возможны колебания.

Также сообщалось о том, что доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.