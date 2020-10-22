ПЦР-тест способен подтвердить наличие коронавируса SARS-Cov-2 у носителя лишь в 60% случаев — в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

Такое заявление в комментарии «РБК-Украина» сделал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

«Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании — ред.) действительно у носителя заболевания не обнаруживается», — сказал Рубан.

Ранее инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что COVID-19 нельзя сравнивать с гриппом, поскольку ничего общего ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного это заболевание с ним не имеет.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль назвал регионы, которые уже должны думать о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда.