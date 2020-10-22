В Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и маленький ребенок.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» в Facebook.

Сообщается, что женщине около 40 лет. Она с ребенком 4-6 лет мгновенно погибли. Очевидцы говорят, что криков и подозрительных звуков не было, просто в какой-то момент был звук сильного удара.

Женщина с ребенком сначала приземлились на козырек над аптекой, он оборвался и она слетели на асфальт.

https://www.facebook.com/tv.company.magnoliatv/videos/356682579005670

«Обозреватель» пишет, что на момент трагедии в квартире была родственница, которая не понимает, почему девушка совершила такой поступок. Предварительная квалификация – самоубийство, но записки нет.

Как сообщалось ранее, в частном жилом доме, расположенном в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области, обнаружили тела троих людей, среди них двое детей.

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