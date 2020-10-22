Погода в Украине в пятницу и в выходные дни обещает быть сухой и теплой. На западе и севере в субботу возможны осадки, а в воскресенье будет лить в восточных областях.

Прогноз озвучил Украинский гидрометеоцентр.

Прогноз погоды на 23 октября

Во всех регионах Украины в пятницу сохранится сухая погода, преимущественно солнечная. Температура на западе днем будет колебаться от +14 до +17, на севере — от +15 до +18, в центре — от +16 до +19, на юге — от +17 до +22, на востоке — от +16 до +18. Ночью температура по стране от +5 до +11.

Прогноз погоды на 24 октября

В субботу в западных и северных областях Украины пройдут небольшие дожди. В остальных регионах останется сухая и преимущественно ясная погода. Температура днем на западе от +12 до +16, на севере — от +12 до +16, в центре — от +14 до +18, на юге — от +18 до +21, на востоке — от +14 до +17. Ночью температура от +6 до +12.

Прогноз погоды на 25 октября

В воскресенье, в день местных выборов в западных областях будет сухая и солнечная погода, а вот на востоке пройдут небольшие дожди. В некоторых областях будет облачно. Температура на западе днем от +11 до +15, на севере — от +10 до +14, в центре — от +12 до +16, на юге — от +15 до +19, на востоке — от +14 до +17. Ночью температура от +6 до +12.

Как мы уже рассказывали ранее, снег в Украине из-за серьезного изменения климата станет редкостью.

А также появился полный прогноз на зиму. Холодные дни также возможны, но так холодно, как раньше, уже не будет.