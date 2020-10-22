Снизить смертность от COVID-19 на 75% поможет защита 5% населения из числа наиболее уязвимой группы.

Такое открытие сделали ученые Оксфордского университета в исследовании, которое опубликовало BMJ. Они проанализировали данные более 8 миллионов пациентов.

Эксперты выяснили, что 75,7% смертей от COVID-19 приходится на 5% пациентов у которых максимальный прогнозируемый риск смерти.

«Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19», – считает профессор Джулия Хиписли-Кокс.

Ученые уверены, что результаты их исследований позволят заранее определить наиболее уязвимых людей, для которых риск заболеть больше в 50 раз, чем другим. Зачастую, в эту категорию людей попадают пенсионеры.

«Этот результат подтверждает концепцию целевой блокировки, если найти способы защиты этих 5 процентов, например с помощью регулярного тестирования их ближайших контактов», – заявил профессор эпидемиологии Эдинбургского университета Марк Вулхаус.

Как мы уже рассказывали ранее, в Британии умер 28-летний доброволец, который участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной шведско-британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Тем временем, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 63,2%, при этом только в двух областях загруженность учреждений больными COVID-19 составляет менее чем 50%.